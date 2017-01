De Laurentiis maakt de komst van vervanger Milik bij Napoli wereldkundig

Aurelio De Laurentiis heeft de komst van Genoa-spits Leonardo Pavoletti naar Napoli via Twitter wereldkundig gemaakt. De voorzitter van de club uit Napels is het officiële statement voor en heette de aanvaller dinsdagochtend welkom via sociale media. Pavoletti wordt aangetrokken als vervanger van de geblesseerde Arek Milik.

Milik maakte afgelopen zomer de overstap van Ajax naar Napoli en begon voortvarend. Een zware knieblessure zorgde er echter al snel voor dat hij maanden uit de roulatte ligt. De Pool is op de weg terug, maar een rentree is nog niet in zicht.

De transfer van 28-jarige Pavoletti is overigens geen verrassing. Hij kwam in de eerste seizoenshelft amper aan spelen toe en trainde sinds vorige week al mee met Napoli. Naar verwachting tekent Pavoletti een vierjarig contract in Napels.