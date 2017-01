‘Koeman is heel anders dan bij Ajax, dat zie ik ook steeds meer bij Hake’

FC Twente is tevreden over de prestaties van René Hake en heeft hem in een eerder stadium al beloond met een nieuw contract voor twee jaar. Jan van Halst, technisch- en commercieel directeur van de club uit Enschede, vindt dat de hoofdtrainer een goede ontwikkeling doormaakt in de Grolsch Veste en ziet vergelijkingen met Ronald Koeman.

De 45-jarige Hake investeert graag in zichzelf en ging in dat kader in december op bezoek bij Koeman. "Een goede zaak, normaal doen trainers dat alleen als ze ontslagen zijn”, zegt Van Halst in gesprek met De Telegraaf. "Een trainer moet tegenwoordig echt een manager zijn. Spelers zijn geen spelers meer, maar allemaal bv’tjes met hun eigen belangen.”

Volgens Van Halst is Koemane en echte manager geworden. “Dat zag ik vorig jaar al, toen hij hier was met Southampton. Handjes op de rug tijdens een training, analyseren. Pas bij het afsluitende partijspel ging hij gas geven. Heel anders dan hoe hij was als trainer van Ajax. Dat zie ik ook steeds meer bij René.”