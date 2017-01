Vitesse-directeur: ‘Las dat Anderlecht geschrokken zou zijn van de vraagprijs'

Marvelous Nakamba heeft de clubs voor het uitkiezen. Everton, Anderlecht, Hamburger SV en VfL Wolfsburg zouden allemaal interesse hebben in de verdedigende middenvelder. Technisch directeur Mo Allach weet echter van niks. Geen enkele club heeft zich volgens hem bij Vitesse gemeld.

'Nee, ik heb nog niks gehoord. Ik las ook dat Anderlecht geschrokken zou zijn van de vraagprijs, maar we hebben nog nooit een gesprek met ze gehad”, zegt hij tegen Omroep Gelderland. Naar verluidt zou Vitesse vier miljoen euro vragen voor Nakamba.

Voor Abiola Dauda is volgens hetzelfde medium wel interesse. Clubs uit Zweden en Qatar zouden hem graag willen inlijven, al speelt er nog niets concreets. Zelf probeert Vitesse zich te versterken met Alexander Büttner. De club is nog in onderhandeling met de linksback en heeft hem een contract aangeboden tot medio 2019.