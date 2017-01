Turkse koploper vangt bot in Nederland: ‘Ik kan hier boven mezelf uitstijgen’

Anouar Kali staat niet welwillend tegenover een transfer naar Turkije. De middenvelder van Willem II geniet interesse van Basaksehir, dat na zestien speeldagen de trotse lijstaanvoerder van de Süper Lig is. Kali werd in de eerste seizoenshelft diverse malen bekeken door de Turkse club, die echter nog niet concreet is geworden.

De terroristische aanslag op een club in Istanbul is niet de voornaamste reden om waarschijnlijk 'nee' tegen Basaksehir te zeggen. "Terrorisme heb je tegenwoordig overal", zo vertelt de middenvelder dinsdag in het Algemeen Dagblad. "Dat zal voor mij niet de hoofdreden zijn om eventueel niet naar Basaksehir te gaan."

Kali heeft geen behoefte aan een transfer en hecht meer waarde aan het feit dat 'de mensen bij Willem II' blij met de middenvelder zijn. "Er is hier een situatie ontstaan waardoor ik het gevoel heb dat ik boven mezelf kan uitstijgen." De 25-jarige Kali is bezig aan zijn tweede seizoen in Tilburg en heeft een contract tot medio 2018.