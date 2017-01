‘Ik slaap op de kamer met Heiko Westermann, gelukkig snurkt hij niet’

Amin Younes bereidt zich in Portugal met Ajax voor op de tweede seizoenshelft. De linksbuiten van de Amsterdammers deelt de kamer met Heiko Westerman. De wekker gaat iedere ochtend vroeg af bij Younes, want hij houdt er nogal wat rituelen op na.

Younes zegt een ochtendmens te zijn. “Bij mij gaan er altijd twee wekkers. Ik ben moslim, dus de eerste wekt me tijdens zonsopgang voor het ochtendgebed”, vertelt hij op de clubwebsite van Ajax. “Nadat ik heb gebeden, duik ik weer mijn bed in. Even later, om half acht gaat mijn wekker opnieuw.” Van Westermann heeft Younes geen last op de kamer. “Gelukkig snurkt Heiko niet. Zelf schijn ik met mijn tanden te knarsen in mijn slaap. Ik hoop niet dat hij daar last van heeft.”

Ook in Amsterdam is Younes een vroege vogel en vertrekt hij altijd zo vroeg mogelijk naar het trainingscomplex van Ajax. “Davy Klaassen en Diederik Boer zijn net als ik vroege vogels, dus die kom ik dan ook tegen”, vervolgt Younes, die een apart ochtendritueel heeft. “Voordat ik 's ochtends het veld oploop, probeer ik zo veel mogelijk met rechts te doen: eerst mijn rechterschoen, dan mijn linker, eerst mijn rechter scheenbeschermer, dan mijn linker, hetzelfde geldt voor mijn shirt en ga zo maar door. Ik stap ook altijd met rechts het veld op. Dat heeft ook met mijn geloof te maken. Onze profeet deed alles met rechts. Dat geeft me rust.”