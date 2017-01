Twente op de weg terug: ‘Thuis heb ik gezegd: ’ik ben even een half jaartje weg’

FC Twente keek de dood vorig jaar in de ogen, maar wist te overleven. Degradatie naar de Jupiler League werd afgewend en dit seizoen stond bij aanvang in het teken van handhaven. Onder leiding van trainer René Hake staan de Tukkers op de zevende plaats. Op de achtergrond is technisch- en commercieel directeur Jan van Halst voor een groot deel verantwoordelijk voor de nieuwe weg die Twente is ingeslagen.

De 47-jarige Van Halst maakte de afgelopen maanden werkweken van minimaal tachtig uur. “Ik heb nog geen dag vrij gehad, maar dat wist ik van tevoren”, zegt Van Halst tegenover De Telegraaf. “Thuis heb ik gezegd: ’ik ben even een half jaartje weg’. Het is een gekkenhuis geweest. We moeten er met z’n allen keihard aan werken om met deze club weer terug te komen. En dat gaat gebeuren.”

FC Twente wil over drie jaar weer subtopper in de Eredivisie zijn. Van Halst heeft uitgestippeld hoe die weg bewandeld moet woren. “In een vaste huisstijl geloof ik niet”, vervolgt hij. “Dat in beton gegoten denken van systemen is een vorm van onzekerheid. Lekker veilig, kan je achteraf ook makkelijk de spelers de schuld geven.”