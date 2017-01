‘Afsluiten bij Feyenoord, het spookt door mijn hoofd’

Karim El Ahmadi heeft zich in de afgelopen seizoenen ontwikkeld tot absolute sterkhouder van Feyenoord. De Marokkaans international is met zijn 31 jaar een van de meest ervaren spelers uit de selectie van de Rotterdammers en is dan ook een voorbeeld voor veel jonge spelers. Net als Dirk Kuyt probeert El Ahmadi talenten op weg te helpen bij de koploper van de Eredivisie.

Net als hijzelf speelt volgens El Ahmadi ook Kuyt een belangrijke rol in de kleedkamer. “Die verheft meer zijn stem als het nodig is, ik praat vaak individueel met spelers”, vertelt El Ahmadi in het Algemeen Dagblad. “Vorig jaar hadden we Calvin Verdonk, die dit seizoen op huurbasis bij PEC speelt. Die jongen heeft écht alles om ver te komen. Soms liet hij op een training zomaar een aanvaller bij hem wegdraaien en schieten. Daar zei ik dan iets van en dan leek het wel of hij daarna klaarwakker was en gebeurde het niet meer."

De woorden van El Ahmadi klinken als die van een trainer. Het trainersschap is nog ver weg voor de middenvelder. Zijn contract bij Feyenoord loopt nog door tot medio 2018 en aan stoppen denkt hij nog niet. Ook met een transfer zegt de speler niet bezig te zijn. “Afsluiten bij Feyenoord, dat spookt soms wel door mijn hoofd. Maar als je het me nu vraagt, zou dat pas over een paar seizoenen zijn hoor. Zoals Dirk Kuyt, op 36-jarige leeftijd? Dirk is qua fitheid wel een uitzondering hoor. Maar wie weet.”