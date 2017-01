Kluivert junior wil vader overtreffen: ‘Meer scoren en dan eventueel pas weg’

De zeventienjarige Justin Kluivert is door Ajax-trainer Peter Bosz meegenomen op trainingskamp naar Portugal. De zoon van Patrick Kluivert hoopt zo snel mogelijk door te breken in de hoofdmacht van de Amsterdammers en wil uiteindelijk meer doelpunten maken voor Ajax dan zijn vader deed.

Kluivert junior debuteerde al in de Jupiler League en wist tegen SC Cambuur te scoren. Hij zat al een keer bij de wedstrijdselectie van het eerste elftal, al kwam het nog niet tot een debuut. Het gaat hard met zijn ontwikkeling en de vergelijking met zijn vader is dan ook snel gemaakt. “Mijn vader maakte op zijn achttiende al de winnende treffer in de Champions League-finale, dus dat is wel een ander niveau. Maar wie weet, wie weet. Ik heb nog een jaar…”

Kluivert wil naam maken bij Ajax. Pas als dat gebeurd is denkt hij aan een eventueel vertrek. “Ik wil sowieso het eerste halen, want Ajax is mijn club", zegt hij in De Telegraaf. "Dan wil ik een aantal jaren de beste zijn, een paar keer meer scoren dan mijn vader en dan eventueel pas weg.”