Van 't Schip vertrekt bij Melbourne: 'Er was maar één juiste beslissing'

John van ’t Schip heeft zijn contract bij Melbourne City ingeleverd. De Nederlandse trainer keert terug naar Nederland wegens privé-omstandigheden. Volgens het Algemeen Dagblad vertrekt de coach om zijn ernstig zieke vader bij te staan.

“Ik heb een keuze moeten maken tussen mijn familie in Nederland en mijn werk in Australië en er was maar één juiste beslissing", vertelt Van ’t Schip via de officiële kanalen. “Ik wil niet dat mijn persoonlijke omstandigheden de club schaden. Ik maak deel uit van een sterke coachingsstaf, dus ik ben niet bang dat mijn vertrek de progressie van de club in de weg zal staan.”

Van ’t Schip stond tussen 2009 en 2012 aan het roer bij Melbourne City en keerde daar in 2013 terug. Zijn taken worden voorlopig overgenomen door assistent-trainer Michael Valkanis. In een reactie laat Melbourne City weten het vertrek van Van ’t Schip te betreuren.