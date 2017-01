Ajax-talent verrast door Bosz: ‘Stond tussen de giraffen en olifanten’

Carel Eiting is één van de Ajax-talenten die door trainer Peter Bosz is meegenomen op het trainingskamp naar Portugal. De achttienjarige middenvelder mocht dit seizoen al debuteren in de KNVB Beker tegen Kozakken Boys en mag zich nu tijdens de voorbereiding op de tweede seizoenshelft opnieuw laten zien aan de technische staf. Het nieuws dat hij mee mocht naar Portugal, hoorde hij op een bijzondere plek.

"De teammanager belde me dat ik mee mocht op trainingskamp op het moment dat ik in het Krugerpark (in Zuid-Afrika, red.) op safari was", zegt Eiting tegenover Ajax TV. "Dus dat was wel grappig, tussen de giraffen en de oliftanten. Het is harstikke leuk om te horen en het is toch bijzonder dat je met Ajax 1 hier bent."

Eiting behoort tot de lichting waar veel van wordt verwacht bij Ajax. Hij hoopt een goede indruk achter te laten. "Ik wil laten zien wat ik kan, ook als ik bij Jong Ajax meetrain. Maar hier natuurlijk extra. Want dit is de plek waar ik het over een tijdje wil laten zien." Naast Eiting zijn ook de talenten Justin Kluivert en Pelle Clement mee naar Portugal.