Uitverkoop in Groningen: ‘Mijn commercieel hart bloedt als hij gratis gaat’

FC Groningen hoopt deze maand de nodige spelers te slijten. Danny Hoesen, Hedwiges Maduro en Martijn van der Laan mogen vertrekken, maar volgens algemeen directeur Hans Nijland is er geen concrete belangstelling voor het drietal. Bovendien verwacht Nijland 'een dezer dagen' duidelijkheid over de toekomst van Albert Rusnák, die naar Real Salt Lake City lijkt te vertrekken.

De beleidsbepaler, die aankondigt geen vervanger te zullen halen voor de Slowaak, maakt in gesprek met Voetbal International verder bekend dat Zulte Waregem zich drie weken geleden meldde met interesse voor Bryan Linssen. Nadien liet de Belgische club echter niets meer van zich horen. "Ik hoor dat er veel belangstelling vanuit België is voor Simon Tibbling, maar bij ons heeft zich niemand voor hem gemeld", geeft Nijland daarnaast aan.

Groningen geeft meer uit dan begroot, mede doordat de club volgens de directeur een 'te grote selectie' heeft. Nijland wil de salarishouding beter in balans krijgen en hoopt tot slot dat Hans Hateboer in de komende weken een andere club vindt. De verdediger wil zijn aflopende contract niet verlengen. "Mijn commercieel hart bloedt als een zelf opgeleide speler transfervrij de deur uitloopt. Vandaar dat we er alles aan doen hem nog in deze window te zullen verkopen."