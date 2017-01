Moyes valt Klopp aan: ‘Misschien zou je dat waarderen als ik Duits was’

David Moyes ligt in de clinch met Jürgen Klopp. Maandag vocht het Sunderland van Moyes zich tweemaal terug van een achterstand tegen Liverpool (2-2) en beide doelpunten van the Black Cats vielen uit een strafschop van Jermain Defoe. De tweede penalty was het resultaat van een handsbal van Sadio Mané na een vrije trap, maar volgens Klopp had die vrije trap nooit toegekend moeten worden.

Anderzijds mocht de oefenmeester van Liverpool niet klagen, toen een handsbal van Emre Can bij een 1-1 stand onbestraft bleef. Moyes is dan ook niet gediend van de opmerkingen van zijn collega-trainer. "Soms zit het nu eenmaal tegen. Je zou eens moeten weten hoe het leven onderin de competitie is. Ik had hier ook kunnen schreeuwen om een andere penalty vanwege een andere handsbal", stelt de Schot in de Engelse media.

Na de eerste wedstrijd tussen beide clubs, in november 2016, beklaagde Klopp zich over de verdedigende speelstijl van Sunderland. Dat akkefietje krijgt nu ook een vervolg. "Onze spelers lieten de supporters vandaag opveren door hun strijd tegen Liverpool en de manier waarop ze druk zetten. Misschien zou je dat waarderen als ik een Duitser was geweest. Dan had je misschien gezegd: 'Mooi, je doet iets anders'", aldus Moyes.