‘Staan achtste in de Jupiler League, maar horen in de top acht van Nederland’

Stijn Vreven is dankbaar voor de mogelijkheid om trainer bij NAC Breda te worden. De voormalig verdediger werd zondag officieel aangesteld als opvolger van Marinus Dijkhuizen en tekende een contract tot juli, met een optie om minstens een jaar langer door te gaan. Vreven vindt dat NAC op dit moment onder zijn stand leeft.

"De realiteit is dat NAC achtste staat in de Jupiler League. Maar dit is een heel mooie en grote club die bij de top acht van Nederland hoort", stelt Vreven in gesprek met BN/De Stem. Dat NAC inmiddels bekendstaat als trainerskerkhof, weerhield de Belg er niet van om zijn krabbel te zetten. "Ik blij dat ik hier de trainer mag zijn. Trots ook, omdat ik weet dat heel veel trainers hier zouden willen werken."

Vreven zegt veel zin te hebben om te beginnen. "De supporters, de mediabelangstelling: aan alles voel je dat NAC een grote club is", merkt hij op. De 43-jarige oefenmeester, die in oktober 2016 vertrok bij Waasland-Beveren, wil allereerst 'op regelmatige basis' winnen en de play-offs halen. Dan kan er van alles gebeuren, stelt Vreven. "Want de ambitie is natuurlijk om terug te keren naar de Eredivisie. Het liefst zo snel mogelijk."