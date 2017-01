‘Ik heb geen medelijden, want wij zijn de koning van slechte beslissingen’

José Mourinho voelt zich geenszins schuldig over het verloop van de wedstrijd tegen West Ham United. De trainer van Manchester United zag zijn ploeg maandagavond met 0-2 winnen, maar the Red Devils hadden de arbitrage mee. Sofiane Feghouli kreeg na een kwartier, bij een gelijke stand, een makkelijk gegeven rode prent van arbiter Mike Dean, terwijl Zlatan Ibrahimovic in buitenspelpositie werd bediend bij het tweede doelpunt.

"Ik voelde geen medelijden voor West Ham", vertelt Mourinho in gesprek met de BBC. "Ik heb die momenten niet gezien. Maar als je het over beslissingen wilt hebben: wij zijn de koning van de slechte beslissingen." Bij Sky Sports voegt de Portugees eraan toe dat hij te ver weg stond om een goed oordeel te vormen over de rode kaart van Feghouli. "Ik heb de beelden ook niet teruggezien."

"In de eerste seizoenshelft heb ik zelf al het een en ander moeten leren. Er waren zoveel opvallende beslissingen. Denk aan de afgekeurde treffer van Zlatan Ibrahimovic (zaterdag tegen Middlesbrough, red.) of het feit dat we duidelijk een strafschop verdienden tegen Crystal Palace. Voor de toeschouwers en de mensen thuis is dat misschien amusant, maar voor ons is het zwaar, zelfs voor mij", geeft Mourinho toe.