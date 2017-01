Guardiola: ‘Heb het gevoel dat het einde van mijn trainersloopbaan nadert’

Josep Guardiola maakte het afgelopen decennium naam als hoofdtrainer bij Barcelona en Bayern München. De keuzeheer reeg de hoofdprijzen aaneen in die periode en stapte dit seizoen in bij Manchester City, wat hoopt dat de Spanjaard vergelijkbaar succes naar het Etihad Stadium brengt.

Guardiola is pas 45 jaar oud en dus lijkt het einde van zijn loopbaan als coach nog lang niet in zicht. Toch bestaat de kans dat hij reeds binnen afzienbare tijd afscheid neemt van het trainersvak. ''Wanneer we winnen ben ik tevreden en drink ik een goed glas wijn. Ik ben echter altijd op zoek naar verbetering. Als ik die hier niet kan vinden, dan zal ik niet blijven’’, vertelt Guardiola aan NBC.

''Op dit moment zie ik mijzelf niet meer actief zijn als trainer wanneer ik een jaar of zestig ben. Ik verwacht dat mijn periode bij Manchester City drie jaar zal duren, misschien iets langer, maar ik heb het gevoel dat het einde van mijn carrière als manager nadert’’, besluit de flamboyante oefenmeester, die het momenteel lastig heeft met zijn team in de Premier League en tegen een achterstand van zeven punten aankijkt op koploper Chelsea. Maandag werd een 2-1 overwinning geboekt op Burnley.