Ajax vervolgt titelstrijd mogelijk alsnog zonder sterkhouder door Afrika Cup

Ajax moet het in de eerste wedstrijden na de winterstop mogelijk alsnog stellen zonder André Onana. De doelman weigerde een uitnodiging van bondscoach Hugo Broos eerder nog, maar nu dreigt hij zich alsnog te moeten voegen bij de nationale ploeg van Kameroen, die later deze maand deelneemt aan de Afrika Cup.

De kans lijkt nihil dat Broos zal opteren voor Onana als eerste keus tussen de palen en dus besloot de twintigjarige Ajacied in eerste instantie geen gehoor te geven aan diens oproep. Het Parool meldt maandag echter dat de kans bestaat dat Onana, die momenteel met Ajax in Portugal vertoeft ter voorbereiding op de tweede seizoenshelft in de Eredivisie, alsnog af zal reizen naar Afrika.

De FIFA-regels stellen immers dat een voetballer verplicht is in te gaan op een uitnodiging van de nationale ploeg. Het weigeren ervan kan een schorsing in clubverband tot gevolg hebben, hetgeen Onana slecht zou uitkomen nu concurrent Tim Krul weer volledig hersteld is van een blessure en aast op zijn eerste optreden in de hoofdmacht van Ajax.