Arbitrage eist hoofdrol op bij overwinning Man United

Manchester United heeft maandagavond een goed vervolg gegeven aan een sterke serie. De ploeg van manager José Mourinho boekte op bezoek bij West Ham United de zesde overwinning op rij. Door doelpunten van Juan Mata en Zlatan Ibrahimovic wonnen the Red Devils met 0-2. De bezoekers speelden lang met een man meer, na een makkelijk gegeven rode kaart aan Sofiane Feghouli.

De wedstrijd duurde slechts vijftien minuten voor Feghouli. Hij speelde de bal te ver voor zich uit en gleed hard in op Phil Jones, die hetzelfde deed. De verdediger van United schreeuwde moord en brand, Feghouli mocht inrukken. Met een man meer was Manchester de bovenliggende partij en was het wachten op de 0-1. Maar West Ham United hield stand en wist na 45 minuten de kleedkamer met de brilstand te bereiken.

Ook na rust bleven de bezoekers op de deur bonzen, maar kwamen zij er niet doorheen. Mourinho had Mata al in het veld gebracht en vond het na een klein uur spelen tijd voor Marcus Rashford. Het bleek een gouden zet van de Portugese trainer, want nog geen vijf minuten later werd het 0-1 na goed voorbereidend werk van de Engelse aanvaller. Hij zette de actie in op de linkerflank, kapte twee verdedigers van West Ham uit en bereikte Mata in het strafschopgebied. Het waas een koud kunstje voor de Spaans international om de verdiende openingstreffer te produceren.

De krachten vloeiden weg bij West Ham United en het was helemaal gedaan toen Ibrahimovic er in de 78ste minuut 0-2 van maakte. Waar de arbitrage hem zaterdag tegen Middlesbrough nog een doelpunt af nam, werd een doelpunt dat afgekeurd had moeten worden voor buitenspel nu goedgekeurd. De Zweed kreeg de bal in buitenspelpositie voor zijn voeten en knalde zonder na te denken onhoudbaar binnen. De zesde overwinning op rij was veilig gesteld. Met 39 punten is United terug te vinden op de zesde plaats en is de aansluiting met de top vier gevonden.