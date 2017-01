‘Hij is zelfs international geworden, al is dat niet zo moeilijk meer'

Bart Ramselaar verruilde FC Utrecht afgelopen zomer voor PSV en maakte niet veel later zijn debuut voor het Nederlands elftal. Hoewel de Eindhovenaren het lastig hebben in de competitie en reeds uitgespeeld zijn in Europa, kent de middenvelder persoonlijk een prima seizoen, zo is het oordeel van voormalig PSV’er Kenneth Perez.

De Deense analist prijst de ontwikkeling die de twintigjarige Ramselaar doormaakt. "Hij heeft de stap gemaakt van subtop naar de top, zijn draai snel gevonden en is zelfs international geworden. Al is dat niet zo moeilijk meer, maar toch. Bart draait nu moeiteloos mee bij topclub PSV’’, laat Perez optekenen door FOX Sports.

Ramselaar kostte PSV circa zes miljoen euro en is inmiddels niet meer weg te denken uit de basisformatie van de huidige nummer drie van de Eredivisie. De creatieve rechtspoot speelde in de eerste seizoenshelft uiteindelijk dertien competitiewedstrijden, waarin hij tweemaal scoorde en net zo vaak als aangever fungeerde.