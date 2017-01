Klopp beklaagt zich: ‘Weet niet of je je normale niveau kunt halen’

Liverpool dreigt na het puntverlies van dinsdag bij Sunderland verder achterop te raken in de titelrace. Het elftal van Jürgen Klopp kwam tot tweemaal toe op voorsprong in het Stadium of Light, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een gelijkspel (2-2). Koploper Chelsea kan het gat met the Reds woensdagavond op bezoek bij Tottenham Hotspur vergroten tot acht punten.

Jermain Defoe bezorgde Liverpool een kater met twee benutte strafschoppen. ‘’Ik kan niet zo goed uitleggen wat ik zag’’, stamelde Klopp na afloop tegenover de BBC. ‘’Mijn spelers kunnen beter, maar ik weet niet of je je normale niveau kunt halen met zo'n korte periode rust tussen wedstrijden.’’

Voor Liverpool betekende het haar tweede duel in minder dan 48 uur. Toch wijzigde Klopp zijn elftal nauwelijks na de overwinning van afgelopen weekend tegen Manchester City (1-0); alleen aanvoerder Jordan Henderson verdween omwille een blessure uit de basiself. ''Voorafgaand aan de wedstrijd zei ik tegen mijn spelers dat ze niet hoefden op te draven. Zij konden dat gewoon aangeven, zonder dat ik dat ooit bekend zou maken. Niemand kwam naar me toe, wat op zich positief is.''

Klopp is niet de eerste manager die klaagt over het overvolle programma in de Premier League. Eerder uitte Crystal Palace-trainer Sam Allardyce al forse kritiek op de ontwikkelaar van het competitieprogramma. ''Ik weet niet wie dat doet, maar hij moet echt ontslagen worden’’, foeterde Big Sam zondag na het treffen met Arsenal (2-0 verlies).