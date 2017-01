Cultheld terug op Nederlandse velden: ‘Fortuna is geen onbekende in Nigeria’

Fortuna Sittard hoopt na de winterstop weg te komen uit de onderste regionen van de Jupiler League en de Limburgers hopen die doelstelling te verwezenlijken met Sunday Oliseh. De Nigeriaanse oefenmeester werd vorig week aangesteld als vervanger van Ben van Dael, die onlangs het veld moest ruimen vanwege de teleurstellende resultaten.

Voor de 42-jarige Oliseh betekent het een terugkeer in Nederland, nadat hij aan het einde van de vorige eeuw als speler twee jaar actief was bij Ajax. Toch kwam zijn benoeming als nieuwe eindverantwoordelijke bij Fortuna voor velen als een verrassing. “Ja, misschien wel”, erkent de keuzeheer in gesprek met de NOS. "Mensen waren ook verrast toen ik opstapte als bondscoach van Nigeria, maar ik leef zoals ik denk dat goed is. Ik wil gewoon plezier hebben.”

Fortuna kent tot nog toe een matig seizoen en besloot de eerste seizoenshelft uiteindelijk met een teleurstellende achttiende plaats. Aan Oliseh de taak de weg naar boven weer te vinden met zijn nieuwe club. ‘’Nu heeft Fortuna het moeilijk, maar ooit was het een van de betere clubs in Nederland’’, vervolgt hij. ‘’Fortuna is geen onbekende in Nigeria. Mijn hele familie zat voor de televisie toen we met Ajax tegen Fortuna speelden in de bekerfinale van 1999. Dat was mijn laatste wedstrijd, we wonnen met 2-0." Op 6 februari neemt Oliseh het met Fortuna Sittard op tegen Jong Ajax.