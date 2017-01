Manchester City toont veerkracht na rode kaart; zege voor Koeman

Manchester City heeft zich enigszins hersteld van de nederlaag die men zaterdag leed tegen Liverpool. The Citizens kwamen maandagmiddag al na een half uur met tien man te staan tegen Burnley, maar wonnen toch nog met 2-1. Het Everton van Ronald Koeman boekte tegelijkertijd een 3-0 overwinning op Southampton.

Manchester City - Burnley 2-1

De thuisploeg liet behoudens een tweetal mogelijkheden voor Kelechi Iheanacho in het eerste half uur niet veel zien en slaagde er niet in om Burnley zijn wil op te leggen. De bezoekers waren bij vlagen zelfs de bovenliggende partij en tankten al helemaal veel vertrouwen toen Fernandinho na een stevige tackle op Johann Berg Gudmundsson met een rode kaart van het veld werd gestuurd door scheidsrechter Lee Mason. De Braziliaan pakte daarmee zijn derde rode prent in zijn laatste zes wedstrijden en wordt waarschijnlijk voor vier wedstrijden geschorst. Josep Guardiola greep in de rust in en liet Iheanacho in de kleedkamer achter ten faveure van Sergio Agüero.

Die wissel pakte goed uit, want het was de Argentijn die na ruim een uur spelen de 2-0 maakte in het Etihad Stadium. Hij had, na voorbereidend werk van Raheem Sterling, aan een klein gaatje voldoende om te scoren. De score was eerder geopend door Gaël Clichy, die vanaf links naar binnen kwam en met zijn rechter de verre hoek vond. Ondanks de ondertalsituatie leken de blauwhemden de schaapjes dus op het droge te hebben, maar in de slotfase werd het nog even heel spannend. Verdediger Ben Mee scoorde bij een hoekschop en bracht de spanning terug, maar verder kwam Burnley niet meer. Man City staat nu met 42 punten op de derde plaats in de Premier League.

Everton - Southampton 3-0

Everton en Southampton maakten er in de eerste helft geen aantrekkelijk schouwspel van. In de laatste tien minuten kwam het duel enigszins tot leven, want toen kreeg Joey Rodriguez twee uitstekende kansen. In de tweede helft wilde het treffen opnieuw niet tot ontbranding komen, maar Everton ging er toch nog met de drie punten vandoor. Enner Valencia benutte een rebound nadat Romelu Lukaku op de doelman was gestuit en Leighton Baines benutte later een strafschop. De linksback mocht aanleggen na een overtreding van Maya Yoshida op Lukaku. Lukaku bepaalde de eindstand in de blessuretijd op 3-0.