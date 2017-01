‘ADO Den Haag dreigt steunpilaar kwijt te raken aan Franse laagvlieger’

SCO Angers versterkte zich onlangs al met Kevin Berigaud, Jonathan Bamba en Abdoulaye Bamba en volgens France Football zijn les Scoïstes nog niet klaar op de transfermarkt. De nummer zestien van de Ligue 1 zou namelijk het oog hebben laten vallen op Wilfried Kanon van ADO Den Haag.

Kanon werd in een eerder stadium al in verband gebracht met een transfer naar de Franse hoogste klasse. Lille OSC was toen geïnteresseerd, maar van een definitieve overstap kwam het niet. De Ivoriaan zou nu dus alsnog richting de Ligue 1 kunnen verkassen, als Angers er tenminste in slaagt een akkoord met ADO te bereiken.

Kanon, die later deze maand deelneemt aan de Afrika Cup, staat nog tot het einde van dit seizoen onder contract in de Hofstad en kan in de zomer transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Als ADO ervoor kiest in de winter al afscheid te nemen van de verdediger, die dit seizoen vijftien keer in actie kwam in de Eredivisie, zal daar een bescheiden vergoeding tegenover moeten staan.