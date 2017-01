‘Internazionale pakt uit op transfermarkt en betaalt 25 miljoen euro’

Roberto Gagliardini staat voor een transfer naar Internazionale. Sky Italia meldt dat de onderhandelingen nagenoeg zijn afgerond en dat de 22-jarige middenvelder van Atalanta dinsdag een keuring ondergaat in Milaan.

Internazionale betaalt volgens La Gazzetta dello Sport 25 tot 27 miljoen euro voor het talent, al is het goed mogelijk dat Gagliardini vanwege de restricties van de Financial Fair Play-regelgeving in eerste instantie niet wordt gekocht, maar wordt gehuurd met een koopoptie die wordt geactiveerd wanneer Gagliardini een bepaald aantal wedstrijden speelt.

Gagliardini komt uit de jeugd van Atalanta en werd verhuurd aan Cesena, Spezia en Vicenza. In dienst van de club uit Bergamo staat de teller na zestien officiële wedstrijden op nul doelpunten en twee assists. Ook Juventus zat naar verluidt achter hem aan.