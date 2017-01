‘Talent van PSV zet na operatie mogelijk streep door rest van seizoen’

Phillip Cocu kan voorlopig geen beroep doen op Ramon-Pascal Lundqvist. De negentienjarige aanvallende middenvelder heeft een knieoperatie ondergaan en kan daardoor waarschijnlijk ten minste twee maanden niet in actie komen, zo meldt het Eindhovens Dagblad.

De precieze duur van de revalidatieperiode is niet bekend en de krant voegt er dan ook aan toe dat de international van Zweden Onder-19 mogelijk ook pas volgend seizoen weer terug zou kunnen keren. Lundqvist maakt pas sinds eind november definitief deel uit van de A-selectie van PSV.

“Hij heeft over een langere periode laten zien dat hij klaar is voor de volgende stap. Daar hebben we hem nu voor beloond”, zei Cocu toen op de officiële clubwebsite. Lundqvist, die eerder voor Kalmar FF speelde, speelde tot dusverre vier wedstrijden in het eerste elftal.