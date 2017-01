Jeugdproduct van Feyenoord aast op transfer: ‘Hij wil naar Galatasaray’

Garry Rodrigues lijkt voor een fraaie transfer te staan, want Galatasaray zou van plan zijn om vier miljoen euro te betalen voor de 26-jarige linksbuiten van PAOK Saloniki. Algemeen directeur annex voorzitter Lubos Michel bevestigt in de Turkse media dat Cim Bom belangstelling heeft.

“We hebben nog geen akkoord bereikt, maar de onderhandelingen bevinden zich in een belangrijke fase. Garry is een sleutelspeler voor ons en we laten hem daarom niet zomaar gaan. Natuurlijk wil hij zelf naar Galatasaray. Dat zou een geweldige ervaring en een fantastische kans voor hem zijn, daar is hij ook heel duidelijk over”, aldus de voormalig scheidsrechter.

Michel benadrukt dat het ‘niet om geld’ gaat: “Hij is een sleutelspeler, maar eigenaar Ivan Savvidis zal nu een beslissing moeten nemen. Galatasaray heeft zich netjes bij ons gemeld en laten weten de speler graag te willen hebben. We komen wel tot een oplossing. Het verbaast mij niet dat Galatasaray een speler als Rodrigues wil hebben.” Rodrigues' contract loopt nog tot medio 2018 door.