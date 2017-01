‘Belgisch international kan voor 47 miljoen euro naar China’

Axel Witsel staat op het punt om zijn transfer naar China af te ronden en de middenvelder is mogelijk niet de enige Belgisch international die in het Verre Oosten aan de slag gaat. Volgens The Sun is Beijing Guoan namelijk van plan om zich met een bod van 47 miljoen euro bij Crystal Palace te melden.

Voor dat bedrag moet Christian Benteke de overstap maken naar de Chinese hoofdstad. De spits kan naar verluidt een kleine twee ton per week gaan verdienen, wat uitkomt op zo’n tien miljoen euro per jaar. Benteke moet een van de pijlers van Beijing Guoan worden, dat de strijd aan wil gaan met Shanghai SIPG. Die club gaf de afgelopen weken al tientallen miljoenen uit aan de komst van Oscar en Carlos Tévez.

Benteke is sinds afgelopen zomer actief voor Crystal Palace, dat hem voor ruim 31 miljoen euro overnam van Liverpool. Hij speelde eerder voor Aston Villa en stond in België bij onder meer Racing Genk en Standard Luik onder contract.