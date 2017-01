‘Koeman gaat concurrentiestrijd aan en denkt aan pion van Vitesse’

Marvelous Nakamba heeft zijn laatste wedstrijd voor Vitesse mogelijk gespeeld. De 22-jarige verdedigende middenvelder heeft zich volgens Clubcall in de kijker gespeeld bij het Everton van manager Ronald Koeman.

The Toffees lijken wel snel te moeten handelen wanneer zij de international van Zimbabwe over willen nemen, want Nakamba werd eerder al in verband gebracht met Galatasaray, Anderlecht, VfL Wolfsburg en Hamburger SV.

Nakamba speelde voor Highlanders FC, Bantu Rovers FC en AS Nancy alvorens hij in de zomer van 2014 in GelreDome terechtkwam. Hij speelde tot dusverre 59 wedstrijden voor Vitesse en daarin kwam hij tot twee doelpunten en vier assists.