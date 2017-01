Liverpool flink op schot in 2016; Chelsea evenaart recordreeks van Arsenal

Liverpool eindigde het jaar afgelopen zaterdag dankzij een doelpunt van Georginio Wijnaldum met een 1-0 overwinning op Manchester City en kwam zo op 87 doelpunten in 2016, het hoogste aantal voor the Reds sinds 1985. Chelsea boekte tegen Stoke City de dertiende overwinning op rij en evenaart zo de recordreeks van Arsenal van meeste achtereenvolgende zegens in een enkel seizoen.