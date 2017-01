Heracles Almelo nodigt ‘Ghanese Touré’ uit voor proefperiode

Mustapha Yahaya hoopt een contract af te dwingen bij Heracles Almelo. De huidige nummer negen van de Eredivisie maakt maandagmiddag bekend dat de 22-jarige verdedigende middenvelder meegaat op trainingskamp in Epe.

Als de Ghanees trainer John Stegeman weet te overtuigen en aansluitend een contract tekent, dan keert hij terug in de Eredivisie. Hij kwam tussen 2012 en 2014 al uit voor FC Twente, maar wist toen niet door te breken. Hij kwam er tot 34 wedstrijden voor de beloften.

Yahaya werd bij zijn transfer naar Twente nog vergeleken met Yaya Touré van Manchester City, maar kon de verwachtingen dus niet waarmaken. Hij trok na zijn periode in Enschede naar Europa FC in Gibraltar en is nu transfervrij.