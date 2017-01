‘Straks heeft hij 80 miljoen en is het Chinese voetbal niets opgeschoten’

Axel Witsel was in de zomer dicht bij een vertrek naar Juventus en de Belg leek in de winter alsnog richting Turijn te vertrekken. De toekomst van de middenvelder, die nu nog bij Zenit Sint-Petersburg speelt, heeft nu echter een andere wending genomen en het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat hij gepresenteerd wordt bij Tianjin Quanjian.

Witsel kan in China voor een enorm jaarsalaris tekenen en dat heeft in zijn thuisland voor flink wat opgetrokken wenkbrauwen gezorgd: “Grote spelers worden aangetrokken. Axel Witsel. De Chinezen hebben Axel vier jaar 20 miljoen per jaar geboden. Hij wordt een pijler van de Chinese opmars naar de top van het voetbal”, schrijft Jan Mulder in zijn column in Het Laatste Nieuws.

“De vraag in de Belgische kranten luidt of de transfer goed is voor zijn carrière bij de Rode Duivels. Tja. Over vier jaar heeft Axel er 80 miljoen bij en het Chinese voetbal is geen meter opgeschoten”, sluit hij af. Witsel begon zijn loopbaan bij Standard Luik en was in het seizoen 2011/12 actief voor Benfica. De afgelopen vijf jaar verdiende hij zijn brood in de Premjer Liga.