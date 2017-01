Larsson gaat avontuur aan in Eredivisie: ‘Ik heb hier veel geleerd’

Na tweeënhalf seizoen in het shirt van Helsingborgs IF te hebben gespeeld, vertrekt Jordan Larsson naar NEC. De Zweedse spits is de club waar hij zijn debuut in het betaald voetbal maakte dankbaar.

“Ik wil iedereen bedanken voor mijn tijd bij Helsingborgs. Ik kwam hier als zeventienjarige en heb veel geleerd. Mijn dank gaat uit naar mijn trainers en ploeggenoten die ik bij Helsingborgs heb gehad en ook naar de fans”, zegt Larsson op de clubwebsite. Larsson werd door diezelfde fans na de degradatie in november nog aangevallen op het veld.

In tweeënhalf jaar kwam Larsson tot 65 competitiewedstrijden, waarin hij 18 keer scoorde. Afgelopen seizoen werd hij topscorer met zeven doelpunten. “Ik heb het genoegen gehad de ontwikkeling van Jordan te volgen. Hij heeft nu de keuze gemaakt om de volgende stap te nemen in zijn carrière. We wensen hem alle geluk en als hij ooit de keuze maakt terug te keren naar Zweden, zou het fantastisch zijn om hem weer terug te zien in het shirt van Helsingborgs”, zegt Mats-Ola Schulze, directeur van Helsingborgs.