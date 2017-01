‘Normaal heb je als middenvelder specifieke kwaliteiten, maar hij heeft alles’

Ander Herrera kreeg er in Paul Pogba afgelopen zomer een ploeggenoot én concurrent bij. De Fransman is de laatste weken steeds belangrijker voor Manchester United en wordt geroemd door zijn Spaanse teamgenoot.

“Hij is op dit moment heel goed en we kunnen optimistisch zijn. Want hij kan nog beter worden”, zei Herrera tegen Soccer Special. “Hij kan een van de beste spelers van de wereld worden. En dat wil hij ook zijn. Pogba is een middenvelder die alle kwaliteiten heeft. Normaal heb je als middenvelder specifieke kwaliteiten, maar hij heeft alles. Dribbelen, schieten, verdedigen, koppen en hij is pas 23 jaar.”

Man United is nog op vier fronten actief: de League Cup, de FA Cup, de Europa League en de Premier League. Herrera stelt dat het pakken van prijzen net zo belangrijk is als een plek bij de eerste vier in de Premier League. “We willen zo hoog mogelijk eindigen in de competitie, maar in de Europa League zijn we nu de grootste club die nog meedoet. In de EFL Cup zitten we nu in de halve finale en hebben we een grote kans om de finale te halen. En in de FA Cup zijn we titelverdediger, dus we hebben veel dingen om voor te strijden.”