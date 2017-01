‘Ik was klaar met de Eredivisie en wilde graag naar het buitenland’

Ruud Boymans maakte in juni de overstap van FC Utrecht naar Al-Shabab en heeft het daar goed naar zijn zin. Hoewel de 27-jarige aanvaller zich door blessureleed nog niet optimaal heeft kunnen laten gelden, is hij tevreden over het niveau, zijn salaris en de cultuur. “Het leven hier is mooi”, zegt hij tegen VICE Sports.

Al-Shabab was de enige club die in juni concreet was, zegt Boymans. “Ik was wel een beetje klaar met de Eredivisie en wilde graag naar het buitenland, daar was ik al na m’n eerste jaar bij Utrecht naar op zoek.” Hij hoefde naar eigen zeggen niet lang na te denken over de aanbieding en tekende een contract tot medio 2019 in Dubai.

Dat sommigen zeggen dat Boymans voor het geld heeft gekozen, daar heeft hij geen problemen mee: “Natuurlijk is het een van de redenen waarom ik hierheen ben gegaan, daar ben ik heel eerlijk over. Het was gewoon een aantrekkelijk aanbod. Ik ben nog steeds hartstikke blij met m’n keuze.” Boymans scoorde tot dusverre twee keer voor Al-Shabab.