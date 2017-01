NEC legt aanvaller Larsson voor drieënhalf jaar vast

Jordan Larsson gaat aan de slag bij NEC. De club uit Nijmegen laat via de officiële kanalen weten dat de negentienjarige aanvaller zijn handtekening heeft gezet onder een contract voor drieënhalf jaar. Larsson is afkomstig van Helsingborgs IF.

“Met Jordan halen we een aanvaller in huis die voorin op verschillende posities uit de voeten kan. Hij is een speler met een uitstekende traptechniek en mentaliteit en ondanks het feit dat hij pas negentien is, heeft hij toch ook al de nodige ervaring. We zijn blij dat we hem voor de lange termijn hebben kunnen vastleggen”, aldus technisch manager Edwin de Kruijff.

Larsson, die maandag voor het eerst meetraint en dinsdag met de selectie mee afreist naar het trainingskamp in Marbella, kwam in dienst van Helsingborgs tot achttien doelpunten en twaalf assists in 75 officiële wedstrijden. De international van Jong Zweden werd eerder nog in verband gebracht met Feyenoord en Celtic.