Nederlandse assistent mikt op hoofdtrainerschap: ‘Het liefst in Nederland’

Aan de zijde van Jürgen Klopp timmert Nederlander Pepijn Lijnders aan de weg in de voetbalwereld. De huidige assistent-trainer van Liverpool hoopt binnen afzienbare tijd als hoofdtrainer aan de slag te gaan in Nederland, zo vertelt hij in gesprek met de Volkskrant.

In Wales haalt Lijnders binnenkort zijn hoogste trainersdiploma’s. “Mijn volgende klus is ergens hoofdtrainer zijn, het liefst in Nederland”, zegt de assistent-coach van Liverpool. “Alles wat ik heb geleerd, wil ik toepassen. Ik ben een assistent-trainer die hoofdtrainer is.”

De geboren Limburger heeft geen verleden als voetballer. Op achttienjarige leeftijd raakte Lijnders zwaar geblesseerd aan zijn knie toen hij bij SVEB Broekhuizen speelde. Hij werd op jonge leeftijd hoofd jeugdopleidingen bij de Limburgse amateurclub. Via de jeugd van PSV en FC Porto kwam hij bij Liverpool terecht. “Omdat ik geen verleden heb, heb ik alleen een toekomst. Dat is interessant.”