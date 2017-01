Nederlander bloeit op in Engeland: ‘Ik weet niet of het bij Chelsea lukt’

Door zijn goede prestaties werd Nathan Aké in Engeland enkele weken geleden al liefkozend omgedoopt tot ‘Baby-Ruud Gullit’. De 21-jarige verdediger is dit seizoen door Chelsea uitgeleend aan Bournemouth en heeft het uitstekend naar zijn zin in het zuiden van Engeland.

“De club voelt als een familie, iedereen is heel betrokken”, zei Aké tegen Sky Sports. “Alles is heel lokaal bij Bournemouth. De mensen, oud en jong, komen in de stad naar je toe om te vertellen dat je het goed doet. Ik voel me gelukkig hier. Iedereen doet dingen met elkaar en dat maakt de groep heel hecht.”

De verwachting was vooraf dat Bournemouth het lastig zou krijgen in de Premier League, maar de ploeg presteert verrassend goed met een tiende plaats tot nu toe. Een 4-3 overwinning op Liverpool, met het winnende doelpunt van Aké, vormde de kroon op de eerste seizoenshelft. “We moeten iets stabieler worden. Als je goed tegen Liverpool speelt, moet je zorgen dat je de week erna tegen een ander team ook goed speelt”, sprak de jonge verdediger, die dinsdag met zijn ploeg tegen Arsenal aantreedt.

“Ze zijn heel goed en hebben zoveel extra kwaliteiten. Maar het is niet makkelijk om bij ons te spelen”, blikte Aké vooruit op het treffen met Arsenal. Zoals het er nu naar uitziet, keert hij komende zomer terug bij Chelsea. “Ik ben nu gelukkig hier, dus ik kijk niet te ver vooruit. We zien het aan het einde van het seizoen wel. Het is lastig om te zeggen of ik het kan halen bij Chelsea, er blijven dingen die ik moet verbeteren.”