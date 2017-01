Van den Brom neemt vijftienjarig toptalent mee op trainingskamp

Myron Boadu reist met AZ mee naar Spanje. De vijftienjarige aanvaller scoorde dit seizoen al tien keer in zestien officiële wedstrijden en wordt door trainer John van den Brom dus beloond met een plek in de 31-koppige spelersgroep die op trainingskamp gaat.

Boadu maakte in 2013 de overstap van amateurvereniging Buitenveldert naar AZ en werd later nog in verband gebracht met onder meer Ajax en Arsenal, maar bleef de club uit Alkmaar trouw. Hij mag nu dus ruiken aan het voetbal op het hoogste niveau en dat geldt ook voor Owen Wijndal (17), Robin Schouten (18), Calvin Stengs (18) en Koen Bucker 20).

AZ maakt via de officiële kanalen bekend dat ook dat viertal meegaat naar Benahavís, waar AZ tot zondag 8 januari verblijft. De huidige nummer vijf van de Eredivisie oefent komende zaterdag tegen FC Augsburg, dat momenteel twaalfde staat in de Bundesliga.