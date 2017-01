Ibrahimovic heeft goede voornemens: ‘Dat hoort bij mijn spel’

In het kalenderjaar 2016 was Zlatan Ibrahimovic vijftig keer trefzeker voor Paris Saint-Germain en Manchester United. De spits is het nieuwe jaar met goede voornemens begonnen: meer assists geven en met Manchester United prijzen winnen.

“Voor mij is een assist net alsof je zelf scoort, dat hoort bij mijn spel. Als een speler te gefocust is op scoren, is hij te gefocust op zichzelf”, tekende de Times of India op uit de mond van de Zweed. “Ik ben hier om mijn team te helpen en daar wil ik prijzen mee winnen.”

Momenteel staat Manchester United dertien punten achter lijstaanvoerder Chelsea. Ibrahimovic heeft de hoop echter nog niet verloren dat the Red Devils dit seizoen kampioen worden in Engeland. “We hebben een tijd wisselvallig gepresteerd, maar het gat wordt kleiner. Hopelijk maken de andere teams fouten, zodat we het gat nog kleiner kunnen maken. De laatste periode gaat het goed, dat moeten we doorzetten.”