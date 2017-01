‘Er is altijd een kans dat Martial een tweede Kevin De Bruyne wordt’

José Mourinho zei op oudejaarsdag dat Anthony Martial meer naar hem moet luisteren en niet naar zijn zaakwaarnemer. Oud-middenvelder Jamie Redknapp sluit zich in zijn column in de Daily Mail aan bij de oefenmeester van Manchester United.

Martial’s zaakwaarnemer gaf onlangs aan dat hij bezig was om een mogelijke transfer naar Sevilla te bestuderen. Redknapp denkt dat een overstap naar Spanje een slechte keuze zou zijn. “Mourinho heeft gelijk als hij zegt dat Martial meer naar hem moet luisteren. Hij speelt een mindere rol dan vorig seizoen, maar Sevilla zou de verkeerde stap voor hem zijn. Ik snap waarom zaakwaarnemers hun spelers graag een overstap zien maken, maar Martial gaat geen betere club vinden dan Manchester United.”

“Ik snap ook waarom Manchester United hem niet graag kwijt wil. Er is altijd een kans dat Martial een tweede Kevin De Bruyne wordt, die Mourinho liet gaan bij Chelsea”, schrijft de oud-middenvelder van onder andere Liverpool en Tottenham Hotspur. “Door zijn transfersom is men kritischer. Hij heeft nog niet dezelfde invloed als vorig seizoen, maar hij is pas 21 jaar en heeft een trainer die hem wil helpen.”