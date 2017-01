Guardiola verwacht snel debuut: ‘Hij is drie jaar niet op vakantie geweest’

Het zal niet meer lang duren voordat Gabriel Jesus zijn eerste minuten maakt voor Manchester City. De negentienjarige aanvaller uit Brazilië kreeg een aantal weken vakantie, maar voegt zich deze week bij de selectie van trainer Josep Guardiola.

De Spaanse oefenmeester is niet bang dat de vakantie invloed heeft gehad op de fitheid van Gabriel Jesus. “Hij is jong, ik denk niet dat het lang duurt voordat hij fit genoeg is om te spelen. Hij is drie jaar niet op vakantie geweest. We gaan zien wanneer hij zijn debuut maakt”, zei Guardiola. De eerste mogelijkheid doet zich komende vrijdag voor als the Citizens tegen West Ham United spelen voor de FA Cup.

Manchester City nam Gabriel Jesus afgelopen zomer voor zo’n 32 miljoen euro over van het Braziliaanse Palmeiras. De clubs maakte wel de afspraak dat de aanvaller het kalenderjaar af zou maken in Brazilië. Omdat Gabriel Jesus ook onder andere op de Olympische Spelen actief was, kreeg hij van Guardiola afgelopen maand een aantal weken vakantie.