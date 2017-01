Mourinho: ‘Zaterdag vermoordde hij bijna iemand achter het doel’

Paul Pogba vindt de laatste tijd steeds meer zijn draai bij Manchester United. De Fransman maakte afgelopen weekeinde in de laatste minuut de winnende treffer tegen Middlesbrough. Trainer José Mourinho schaart Pogba tussen de beste voetballers van de wereld, maar twijfelt of hij ooit de Ballon d’Or zal winnen.

“Hij speelt vrij, komt in gevaarlijke posities, is sterk in de lucht, heeft een goed schot en kan een doelpunt maken van buiten de zestien”, vertelt Mourinho in gesprek met diverse Engelse media. “Zaterdag vermoordde hij bijna iemand achter het doel met een vrije trap, maar normaal gesproken kan hij die ook goed nemen. Strafschoppen ook, maar die krijgen we niet.”

De Portugese trainer twijfelt er dus ook niet aan dat Pogba zich kan meten met de beste voetballers op de wereld. De middenvelder kende een moeizame start in Manchester, maar is de laatste weken vaker belangrijk met doelpunten en assists. “Als hij zich op deze manier blijft verbeteren, wordt hij een fenomenale speler.”

Mourinho twijfelt echter of dat ooit wordt erkend met een Ballon d’Or. Volgens de oefenmeester gaat die prijs altijd naar een doelpuntenmaker en niet naar een middenvelder. ‘’De manier van denken moet eerst veranderen. Nog nooit won een doelman de Ballon d’Or, bijna nooit won een verdediger”, sprak Mourinho. ‘’Cristiano Ronaldo en Lionel Messi zijn fantastische spelers, maar ook doelpuntenmakers. Tot je het concept en de visie verandert, is het heel moeilijk voor Pogba om deze prijs te winnen.”