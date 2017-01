‘Ik weet en begrijp ook zeker dat het voor Cillessen niet makkelijk is’

Marc-André ter Stegen vervult eindelijk de rol die hij Barcelona voor ogen had. Na de transfer van Claudio Bravo naar Manchester City is de Duitser eindelijk de eerste doelman, na twee jaar waarin hij alleen in de Champions League en Copa del Rey in actie mocht komen. De in de zomer aangetrokken Jasper Cillessen vervult nu de voormalige rol van Ter Stegen, maar ook in de Champions League krijgt Ter Stegen de voorkeur.

"We hebben onderling veel contact, we praten veel", verwijst Ter Stegen in gesprek met Mundo Deportivo naar zijn relatie met Cillessen, en derde doelman Jordi Masip. "Ik heb een goede relatie met beiden en dat vind ik belangrijk. We werken veel met elkaar. Ik weet en begrijp zeker dat het voor Cillessen, en uiteraard Masip, niet makkelijk is. Je moet altijd alles geven op de trainingenen geconcentreerd zijn, maar dat doen ze goed. Ik heb veel respect voor ze."

De transfer van Bravo naar Engeland zorgde ervoor dat Ter Stegen een plaats opschoof in de pikorde van Luis Enrique. "Het was een zware concurrentiestrijd. Ieder van ons wilde alles spelen. In de zomer is de situatie veranderd en nu voelen we ons beiden goed. Hij speelt in Manchester en ik speel in Barcelona. De verandering was noodzakelijk. Het was geen gemakkelijke situatie, voor niemand."

Ter Stegen ziet zichzelf de komende tien jaar voor Barcelona uitkomen. "Ja, waarom niet?" Het management van de doelman praat achter de schermen met de Catalanen over een nieuw contract. "Er is altijd contact. Maar er is de laatste tijd niet heel veel contact geweest. Ik heb nog een contract tot medio 2019. Ik heb persoonlijk geen haast om een nieuw contract te ondertekenen."