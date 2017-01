Vitesse neemt overbodige spits niet mee op trainingskamp naar Spanje

Vitesse wil zo snel mogelijk afscheid nemen van Abiola Dauda. Trainer Henk Fräser heeft de spits buiten de selectie gelaten voor het trainingskamp in Spanje, zodat hij in de winter uit kan kijken naar een nieuwe club, meldt de Gelderlander.

Afgelopen zomer leek de Nigeriaan, die ook de Zweedse nationaliteit bezit, al te vertrekken uit Arnhem. Een transfer naar het Turkse Sivasspor ketste echter op het laatste moment af en Dauda bleef bij Vitesse. Fräser beschikt met Ricky van Wolfswinkel en Yuning Zhang al over twee spitsen, waardoor Dauda dit seizoen nog geen enkele minuut speelde.

Als Vitesse nog wat wil verdienen aan Dauda, moet hij in de winter verkocht worden. Het contract van de 28-jarige spits loopt komende zomer af. In 2014 nam Vitesse Dauda voor ongeveer een half miljoen euro over van Rode Ster Belgrado. Vorig seizoen werd de Nigeriaanse Zweed al een half seizoen aan het Schotse Hearts verhuurd.