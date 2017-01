Diego Costa erkent: ‘Ik stond op het punt om bij Chelsea te vertrekken’

Diego Costa erkent dat hij afgelopen zomer op het punt stond om Chelsea te verlaten. De lokroep van zijn ex-werkgever Atlético Madrid liet de aanvaller twijfelen, zeker na een voor de Londenaren zeer matig seizoen. De Spaanse Braziliaan heeft onder Antonio Conte echter weer zijn vorm hervonden.

"Of ik de zomer bij Chelsea had kunnen vertrekken? Ja, ik stond op het punt om Chelsea te verlaten", zo erkent Diego Costa. "Ja, echt op het punt, maar goed. Ik ben nu gelukkig bij Chelsea en einde verhaal." Atlético Madrid meldde zich afgelopen zomer bij Chelsea voor een hereniging met de aanvaller, die in de zomer van 2014 de overstap naar Stamford Bridge maakte. Opnieuw werken onder Diego Simeone, de man die een belangrijke rol speelde in de progressie van Diego Costa, leek de spits wel wat.

"Of ik zelf ook weg wilde? Ja, ja. Ik had de mogelijkheid om naar Atlético te gaan, om een paar redenen. Familie, het leven dat ik daar had. Maar niet vanwege Chelsea, want ik ben weg van de supporters en de mensen bij de club. Ik ben hier heel blij en gelukkig", zo benadrukt Diego Costa. "Mensen houden heel veel van me. Ik had om familiaire redenen interesse in een transfer, maar het mocht niet zo zijn en nu ben ik hier gelukkig."

"Het was ook belangrijk dat Antonio Conte vanaf de eerste minuut liet weten dat hij op mij rekende. De trainer heeft een goede relatie met zijn spelers. Hij maakt steeds meer grappen en dat is goed voor ons. Een trainer die niet alleen maar een baas is, maar iemand waarmee je kan praten en iemand die je steun geeft in moeilijke tijden."

Diego Costa staat dit seizoen al op veertien doelpunten in achttien Premier League-duels. De aanvaller is echter ook zeer tevreden als het aankomt op zijn relatie met scheidsrechters, die de geboren Braziliaan minder kaarten uitdelen. "Ik weet wat ik moet doen. Ik weet ook wanneer ik slecht bezig ben. Ik ben daarover gaan nadenken en ik wist dat ik daarin beter moest worden. In de Premier League is er geen autoriteit. Ik had het idee dat de scheidsrechters tegen mij waren. Ik had geen andere keus. De scheidsrechters zouden niet veranderen en daarom moest ik wel veranderen."