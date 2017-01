‘Ajax komt in actie op transfermarkt na miljoenenverkoop van Gudelj’

Ajax heeft de intentie om de selectie van Peter Bosz van een nieuwe impuls te voorzien, zo meldt De Telegraaf maandag. Met de eerdere verkoop van Riechedly Bazoer aan VfL Wolfsburg en het waarschijnlijke vertrek van Nemanja Gudelj naar China wordt de coach op zijn wenken bediend.

Bosz wilde van een aantal in zijn ogen overbodige middenvelders af en daar is Ajax inmiddels redelijk in geslaagd. Volgens het dagblad hebben de aanstaande transfersommen van Bazoer en Gudelj ervoor gezorgd dat directeur spelerszaken Marc Overmars op de transfermarkt op zoek gaat naar versterkingen.

Overmars richt zich vooral op het aantrekken van een buitenspeler; de positie die Ajax afgelopen zomer al wilde versterken. Daarnaast zou de club eventueel nog een extra spits en een back willen halen. Ajax heeft de eerste seizoenshelft afgesloten met een achterstand van vijf punten op koploper Feyenoord. Het team van Bosz overwintert weliswaar in de Europa League, maar is inmiddels klaar in de KNVB Beker.