‘PSV gaat in de zomer opnieuw met Chelsea om de tafel’

PSV maakte op oudejaarsdag de terugkeer van Marco van Ginkel officieel. De 24-jarige middenvelder komt op huurbasis over van Chelsea, net als een jaar geleden. Dat was een daverend succes: met acht treffers in zestien duels had de zesvoudig Oranje-international een flink aandeel in het landskampioenschap van PSV.

Volgens de maandageditie van het Algemeen Dagblad heeft PSV geen afspraken kunnen maken over een optie tot koop en ging de Eindhovense club voor een huurperiode tot medio 2018. Daar kon de Londense club, die het contract van de ex-speler van Vitesse tot de zomer van 2019 verlengde, zich echter niet in vinden.

Het dagblad schrijft dat technisch manager Marcel Brands in ieder geval de toezegging van Chelsea heeft dat er in de zomer opnieuw wordt gesproken over de toekomst van Van Ginkel. PSV zou in dat geval een serieuze partij zijn. Van Ginkel koos er afgelopen zomer voor om rust te nemen, omdat hij last bleef houden van een oude knieblessure. De laatste weken deed de middenvelder een paar keer mee bij de reserves van de Premier League-koploper.