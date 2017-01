‘Gudelj verlaat Ajax voor miljoenensalaris in China’

Nemanja Gudelj kan de komende jaren heel veel geld gaan verdienen. Volgens De Telegraaf is de middenvelder van Ajax op weg naar China. Gudelj zou met Tianjin Teda een akkoord over een miljoenencontract voor drie jaar hebben. De Chinese club heeft zich reeds bij Ajax gemeld, zo bevestigt directeur spelerszaken Marc Overmars.

Het dagblad schrijft dat Gudelj in China 'in een klap' multimiljonair kan worden. De 25-jarige middenvelder kan namelijk een jaarsalaris van naar verluidt vijf miljoen euro opstrijken. Veel voetballers uit Europa kiezen voor een lucratief avontuur in de Chinese Super League. Alhoewel Gudelj bij lange na niet kan tippen aan de salarissen van bijvoorbeeld Carlos Tévez, Hulk of Óscar, mag hij met bijna een ton per week netto zeker niet klagen.

Volgens De Telegraaf kan Gudelj ook nog tekengeld tegemoet zien en verdient hij zodoende tot 2020 een bedrag van zeventien miljoen euro netto. Het dagblad gaat ervan uit dat Ajax zich richt op een transfersom van ongeveer zes miljoen euro. Tianjin Teda eindigde afgelopen seizoen als elfde in de competitie en heeft Fredy Montero en Mbaye Diagne op de loonlijst staan.