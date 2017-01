Advocaat troeft Nederlandse topclub af en legt Oekraïener vast

Fenerbahçe heeft zijn eerste aanwinst voor de komende transferperiode bijna binnen. De club van trainer Dick Advocaat neemt Oleksandr Karavaev op huurbasis over van Shakhtar Donetsk, zo heeft Zorya Luhansk via de officiële kanalen laten weten. De middenvelder werd de afgelopen tweeënhalf jaar door Shakhtar uitgeleend aan Zorya.

Zorya laat op de clubwebsite weten dat Advocaat persoonlijk om de komst van Karavaev heeft gevraagd en dat men met Shakhtar heeft afgesproken dat de huurovereenkomst van de 24-jarige rechtshalf per direct wordt opgezegd. Daardoor kan de viervoudig international van Oekraïne, die nog tot medio 2018 vastligt in Donetsk, de overstap maken naar Istanbul. “Ik reis volgende week naar Turkije om het contract te tekenen”, erkent Karavaev tegen MatchDay.

“Ik heb geen seconde over de aanbieding nagedacht, heb die onmiddellijk geaccepteerd. Natuurlijk had Zorya mij liever behouden, maar de club zag ook in dat dit een grote stap voorwaarts voor mij is. Daarom zijn ze bereid om mij te laten gaan. Fenerbahçe is een van de grootste clubs van Turkije, heeft een rijke geschiedenis en spelers die veel ervaring hebben op Europees niveau”, besluit Karavaev, voor wie Fenerbahçe naar verluidt één ton betaalt. Hij gaat er volgens Fanatik zelf 500.000 euro verdienen in het komende half jaar.

Karavaev komt uit de jeugdopleiding van Shakhtar en wacht nog altijd op zijn debuut in het eerste elftal van De Mijnwerkers. In dienst van Zorya is de teller op negentien doelpunten en zestien assists in 95 officiële optredens blijven staan. De trainer van Zorya, Yuri Vernidub, zei in december overigens nog dat een topclub uit Nederland serieuze belangstelling had voor Karavaev, maar die ploeg wordt nu dus afgetroefd door Fenerbahçe. Het is niet bekend om welk team het gaat.