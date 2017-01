‘Simeone zei dat hij voor clubs als Barcelona en Real kan spelen’

Mahmoud Abdelmonem Soliman, beter bekend als Kahraba, valt binnenkort mogelijk te bewonderen op de Europese velden. De 22-jarige linksbuiten van Al-Ittihad, die wordt gehuurd van Zamalek SC, is bezig aan een voortreffelijk seizoen en zou zich in de kijker hebben gespeeld bij diverse clubs in Europa.

Kahraba scoorde dit seizoen al twaalf keer in dertien competitiewedstrijden en maakte afgelopen vrijdag nog een doelpunt in de oefenwedstrijd tegen Atlético Madrid (2-3 winst voor Atlético, red.). “We hebben de vraagprijs bepaald op veertig miljoen euro. Trainer Diego Simeone heeft na de wedstrijd gezegd dat Kahraba voor topclubs als Barcelona en Real Madrid zou kunnen spelen”, aldus Mortada Mansour, de voorzitter van het Zamalek waarbij Kahraba nog tot de zomer van 2020 onder contract staat.

Mansour liet twee weken geleden overigens nog weten dat hij zelfs een bod van tweehonderd miljoen op Kahraba zou afslaan omdat hij de tienvoudig international van Egypte veel te belangrijk vindt voor Zamalek én dat de club het geld momenteel niet nodig heeft. Kahraba speelde eerder voor Enppi, Luzern en Grasshoppers en maakte vorig jaar zomer voor 750.000 euro de overstap naar Zamalek. Sinds afgelopen zomer speelt hij op huurbasis voor Al-Ittihad in Saudi-Arabië.