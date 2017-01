‘Jürgen Klopp is erg gecharmeerd van hem; ik verzin dit niet’

Liverpool gaat zich deze maand mogelijk versterken met Oleg Shatov. De middenvelder is zijn basisplaats bij Zenit Sint-Petersburg kwijtgeraakt en wordt volgens German Tkachenko in de gaten gehouden door Barry Hunter, scout van the Reds.

Tkachenko is een gelicentieerd spelersmakelaar, al is hij niet de officiële vertegenwoordiger van de 26-jarige Shatov. “Ik sprak Hunter een maand geleden en hij vertelde dat Liverpool Shatov kent, hem scherp in de gaten houdt en dat Jürgen Klopp erg gecharmeerd van hem is. Liverpool is op zoek naar een vervanger van Sadio Mané”, aldus Tkachenko in het programma KultTura.

De kans dat de 26-jarige Shatov daadwerkelijk naar Anfield verhuist, is volgens de belangenbehartiger echter niet groot: “Zenit is niet van plan om hem te verhuren. Ik verzin dit allemaal niet. Ik ben een man van mijn woord dat het gesprek met Hunter heeft plaatsgevonden.” Shatov is een 28-voudig Russisch international die sinds medio 2013 voor Zenit speelt.